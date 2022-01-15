泰碩(3338)渡過2021年谷底後，2022年營運可望回溫，泰碩總經理梁竣興表示，今年伺服器跟車用產品都不錯，今年營收可望較去年兩位數成長，毛利率及獲利都會比去年好。

泰碩2021年營運受大陸5G基礎建設放緩、智慧型手機VC價格競爭激烈及上游原物料價格飆漲等不利因素影響不小，不過泰碩調整接單策略，降低毛利不佳產品接單，將產品重心放在技術門檻較高雲端伺服器、高階商務NB及車用產品，並優化生產流程、增加自動化產線，加上公司與客戶協商調高新產品價格以反應上游材料上漲成本，營運自下半年開始擺脫谷底，去年第3季合併毛利率已回升至19.03%，單季稅後盈餘5641萬元，單季每股盈餘為0.64元，已回到往年正常水準，推升2021年前3季每股盈餘至1.31元，累計2021年合併營收為49.78億元，由於去年第4季毛利率攀升至近20%，法人預估，泰碩去年第4季獲利可望略優於第3季。

若依產品來看，在商務NB部分，泰碩表示，商用及電競NB因薄型且複雜設計需求，加上高散熱效果，促使熱管數量增加外，也提高VC使用率，目前高階商務產品需求延續，由於VC/薄型熱管ASP較高，有助於公司營運。

在5G傳統基站與O-RAN基站部分，泰碩表示，中國5G通訊基站以5年(2021-2025年)持續發展，受中美貿易戰影響，政策主導發展時程稍作延後緩步，據了解，國產晶片的開發時程已經定案，後續發展待觀察，目前中興仍是公司主要客戶，持續合作開發進行中；由於大陸幅員廣大人口眾多，未來AAU需求仍在，用戶數量逐步增加後，仍需多通道AAU才能發揮5G效益；此外，通訊系統散熱商機已橫向發展到BBU(多芯片VC散熱)、光通訊(100G/200G/400G系統散熱)，其中核心網(x86伺服器散熱)將於2022需求倍增，目前公司主力機種均已承認。

在車用方面，泰碩佈局電動車的電機、電控、電池、ADAS、頭燈領域，其中中控電腦系統散熱部分，供應電動車大廠開發TEC熱電制冷晶片散熱/控制器散熱箱體/高導熱壓鑄件，客戶預估2022銷售成長，部分高階油電車、汽油車共用機會，營收預估增長/ASP維持；至於先進駕駛輔助系統(ADAS)的專用散熱模組部分，水冷產品小批量試產(中國)，國際大廠客戶部分與台灣ODM合作研發進行中；去年車用產品營收約900萬美元，泰碩預估，今年車用產品營收可望達1600萬美元。