vivo再推新機，搶攻台灣5G智慧機市場，推出vivo V23 5G系列醫美級自拍旗艦，搭載聯發科(2454)天璣920處理器，攜手中華電(2412)、台灣大(3045)、遠傳(4904)、台灣之星和亞太電(3682)等5家電信業者推出指定資費手機0元起，OPPO今年會在台灣市場提升5G機款佔比，預計會達7成。

vivo V23 5G系列包含V23 5G和V23e 5G，其中V23 5G搭載全台首款5000萬畫素前置廣角雙鏡頭，搭配獨家JNV感光元件和ISOCELL 3.0像素隔離技術，提高光敏度和色彩保真度，；V23e 5G則搭載4400萬超高畫素自拍鏡頭，結合前後AF自動對焦技術，精準識別人眼調整對焦狀態，兩款手機均搭載獨創AI演算法學習人臉特徵，增強人臉細節，使毛髮更清晰、皮膚紋理更自然；內建自然美顏功能，提供醫美級美顏效果。

另外，vivo同步登場還有vivo Y55 5G，搭載6.58吋FHD+大螢幕，與輕薄機身厚度8.25mm和187g重量，800萬畫素前置相機結合AI人像美顏算法和環形柔光燈，還原人臉和璀璨夜景。

vivo今年在產品布局上，2021年5G和4G比重是60:40，目前看到2022年4G還是有基本需求，會因應營運商夥伴做調整，預計5G會達7成以上。

vivo V23 5G系列與vivo Y55 5G於全台vivo體驗店、vivo官方商城、蝦皮購物、momo購物網、PChome24h購物、Yahoo!奇摩購物中心、Etmall東森購物、遠傳FriDay購物、myfone購物和神腦生活購物開賣；至於電信業者則與中華電、台灣大、遠傳、台灣之星和亞太電等5家業者都有搭配；至於vivo V23 5G系列即日起正式開賣，vivo V23 5G共有「星塵黑」、「流光金」兩色，8GB+128GB建議售價15990元、12GB+256GB建議售價17990元；vivo V23e 5G則有「魔鏡黑」、「精靈藍」兩色，建議售價13990元；vivo Y55 5G則推出「星河藍」、「星耀黑」兩色，建議售價7990元。