中租-KY(5871)積極布局綠能，旗下中租能源位於台南市七股區的太陽能案場14日正式開工。此案單一併網量達296MW，為全台最大的太陽能電廠，預計明年6月完工。中租表示，未來將持續尋找發展機會，目標每年太陽能電廠家數、裝置容量均達雙位數成長。

中租自2010年關注中小企業環保節能議題，提供節能設備改善的專案服務，2012年進入太陽能電廠融資業務，2014年向中小企業客戶租借農舍、廠房屋頂投資太陽能電廠，2015年成立中租能源公司，逐步由融資進入電廠投資，建構完整的太陽能電廠產業鏈與價值鏈。

中租從向中小企業客戶租用廠房屋頂及畜舍，建置屋頂型太陽能電廠，逐步發展小型地面太陽能電廠，從農業用地、灌溉溝渠、漁電共生到大型地面案場，目前已擁有2600座太陽能電廠，總裝置容量超過900 MW。

14日動工的台南七股太陽能電廠與力暘能源合作，包括天英、天心、天柱、天任、天芮5個案場，雖因土壤長期鹽化不利耕作，卻擁有充沛日照。在獲多位地主首肯後，整合總面積287公頃，裝置容量296MW、年發電量約達4.2億度，預計明年6月完工。

中租16日亦將為分散集結式地面型的屏東佳冬太陽能電廠舉辦掛錶儀式，完成與台電併聯送電，該案集結340位地主、459筆土地，裝置容量99MW。同時，亦為屏東枋寮的義暘案場舉辦開工活動，裝置容量99MW，預計明年完成併網送電。

中租-KY董事長陳鳳龍表示，中租從太陽能發電進而積極跨入儲能與售電，堅持互利、共生、多贏，提升太陽能發電、拓展再生能源，追求永續發展，亦為公司發展再生能源事業利基，因應未來電動車普及亦投資充電樁業務，積極串起綠能產業的價值鏈。