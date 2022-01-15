隨著Omicron在英國肆虐，英國衛生安全局（UK Health Security Agency, UKHSA）將確診Omicron的患者，與感染Delta變種病毒的患者進行比較；結果發現，感染Omicron的患者，只有13%的人喪失嗅覺與味覺，卻有高達80%的人出現喉嚨痛。科學家認為，新冠病毒發展迄今已與感冒「幾乎難以區分」，英國政府應立即修改症狀清單，好讓出現相關症狀的人能馬上進行篩檢。

《每日郵報》14日引述UKHSA的科學家研究，指出Omicron的流行正改變新冠肺炎在人體身上產生的症狀。相較於Delta變種病毒大流行時期，如今確診新冠肺炎的英國人出現喉嚨痛的比例比3個月前高出80%。

相較之下，出現味覺與嗅覺喪失的人少了很多，出現此一症狀的人數比例下滑到13%，僅有3個月前的3分之1。此外，感染Omicron的人還會出現流鼻涕、發燒與咳嗽等症狀。

UKHSA將174,755名感染Omicron的患者，與87,930名感染Delta的患者進行比較後，得出此一結論。

無獨有偶，倫敦國王學院的科學家在研究Omicron變種病毒的症狀時，也得到相同結論，即與Delta變種病毒大流行相比，如今喪失嗅覺得人更少。他們呼籲，政府應立即修改健康指南，將喉嚨痛加入新冠肺炎的警告症狀之中。

在這項研究中，所有的參與者須填寫下在感染期間，所經歷的一切症狀。然後，研究團隊比較感染Omicronm與確診Delta患者的答案，以釐清患者的症狀是否出現變化。

由於患者只有在出現主要症狀，或是被衛生當局要求篩檢、追蹤時，才會進行PCR篩檢；因此，症狀清單是否完整納入最新變種病毒的症狀，與防疫成效息息相關。(圖/路透社)

結果發現，高達90%的參與者在感染期間至少經歷過1種症狀。在感染Omicron的患者中，54%的人出現喉嚨痛，只有13%的人失去味覺與嗅覺。相較之下，感染Delta的患者則有34%的人，不是出現喉嚨痛就是喪失味覺與嗅覺。

負責疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」的科學家則表示，與Delta大流行的時期相比，新冠肺炎的主要症狀還是沒有改變。包括流鼻涕、頭痛、身體疲勞、打噴嚏與喉嚨痛，這些症狀都依舊在患者身上看到。

然而，過去患者很常出現的嗅覺喪失，如今在Omicron病患身上出現的比例卻有所下降。嗅覺與味覺喪失過去在Delta的症狀中排名前10，如今在Omicron已跌至17，僅5分之1的人出現該症狀。

研究團隊呼籲，英國政府應修改已經過時的症狀清單，以更真實地反映人們政經歷的症狀。「對我而言，應立即添加喉嚨痛」。

《每日郵報》指出，英國衛生當局多次因未能即時更新新冠肺炎症狀列表，而遭到抨擊。該清單只列出發燒、持續咳嗽與喉嚨痛；相較之下，包括美國在內的多個國家，症狀清單已列出超過10個警告症狀。

由於患者只有在出現主要症狀，或是被衛生當局要求篩檢、追蹤時，才會進行PCR篩檢；因此，症狀清單是否完整納入最新變種病毒的症狀，與防疫成效息息相關。