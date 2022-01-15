存到人生第一桶金是不少人的夢想，一名男網友表示，他朋友原本在咖啡廳工作，月薪2萬元，但女友嫌他沒有上進心，決定和他分手，讓他傷心欲絕，憤而轉行，一個人北上打拼、省吃儉用，最後在2年內存到117萬元，讓不少網友大讚，「真的很厲害」。

原PO在網路論壇Dcard發文表示，他的朋友以前在咖啡廳上班，月薪大概2萬元，但後來女友嫌他沒有上進心，兩人不可能會有未來，決定和他分手，讓他傷心欲絕，憤而轉行，一個人北上打拼。

原PO說，他朋友平時認真工作，獲得上司讚賞，加上這兩年房價大漲，讓他賺了不少錢。此外，朋友平時省吃儉用，扣掉房租和伙食費，其他能存就盡量存，如今2年過去，已經存到117萬元，讓原PO相當佩服。

貼文一出，不少網友留言大讚，「在台北租房工作兩年存110萬，真的很厲害」、「剛轉行兩年就能在台北存到100萬以上很猛」、「只要是自己努力賺的錢都值得驕傲，更何況努力存到一百萬」、「完全沒有可以酸的地方，我覺得你朋友很棒」。