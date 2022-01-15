許多人喜歡去傳統市場買菜，除了能跟攤商殺價之外，有時跟攤商相聊甚歡還會附贈蔥蒜，讓人有種小確幸的感覺，不過名主持人吳淡如透露到傳統市場買菜，掏出1000元付錢，但對方卻堅稱只拿到500元，最後只能摸摸鼻子走人，讓她無奈表示只能轉念看待此事。

吳淡如日前去傳統市場買菜，看到一家開沒很久的店，進去買東西結帳時給1000元大鈔，沒想到對方卻堅稱她給500元，當下她選擇沒有繼續爭辯，除了怕認出來，故事會演變成「吳XX在菜市場和小店為了500元起爭執」，其二，那位並非老闆的結帳人員，可能需要那500元，最後在兩害相權之下，她摸摸鼻子就離開，更強調：「反正『沉沒成本』了。然後我回家還是蠻高興的吃著我買來的披薩」。

吳淡如透露除了這件事，當天還發生一起更倒楣、好心被雷親的事情，無奈感嘆：「可能就是唐國師說的水逆之日吧」更不忘自嘲是個俗辣，而且還超級會安慰自己「爭千秋不要爭一時」，但也不忘反問網友「我不知道大家是不是也會有這種經驗」。

對此，網友紛紛留言：「有遇過店員給發票沒給錢，後來調閱監視器畫面才拿到錢」、「店員若真如此手腳終會踢到鐵板的，讓別人去收拾吧」、「當下真的很無言，下次給錢時要大聲說我給妳一千」、「每次拿大鈔都會先聲明，而且不用太急著放錢在桌上，要讓對方有時間看清楚」。