演藝圈的藝人們除了專注在自己的本業外，不少人努力積極創業，為自己的職涯開創不同的道路。47歲的戲劇圈女星「簡沛恩」以歌手的身分出道，後來決定當演員轉戰戲劇圈，她在不少的影視當中嶄露頭角，在八點檔和偶像劇中都可以看到她的身影，也有一大票的粉絲跟隨支持著她，不過簡沛恩近期卻把事業重心投注在她自創的餐飲品牌，鮮少出現在螢光幕前，她也提到自己一輩子不結婚也不生子，就想專心事業當女強人。

簡沛恩將心思投注在事業。(圖/翻攝自簡沛恩臉書)

簡沛恩近期全身心投入在事業上，她的自創手搖飲品牌「PiQiMi必可蜜」生意興隆，一天可以達到賣出上千杯的業績，她更透露近期有計畫將飲料品牌拓展到海外，地點已經物色好選在馬來西亞的吉隆坡，也希望未來能將事業越做越大，實現她的事業女強人夢。

而投入在工作上的簡沛恩忙到連休息的時間都沒有，更別說有時間經營自己的感情生活。過去還曾因為太過勞累所以不幸患上細菌型感冒，身體虛弱到在短短2個禮拜內體重狂掉3公斤，粉絲因此相當心疼，不斷喊話簡沛恩快點找到另一半，兩個人能互相陪伴也能有個照應。

簡沛恩下決心不婚不生。(圖/翻攝自簡沛恩臉書)

不過事業心極重的簡沛恩早就決定好不結婚也不生小孩了，她認為自己一個人就可以過得很好。在經濟上她也足夠獨立可以扛起一切，且她認為自己的個性屬於大女人類型，無法為了另一半和孩子委曲求全，因此自己一個人生活自由自在是最好的選擇。

但還是有朋友因為關心她，幫她介紹了對象，然而簡沛恩認為她與對方身在不同城市，關係比較像網友。對於婚姻她認為是緣分而不是必做清單，單身至上的她也提到自己早已與眾閨蜜相約，等老了後大家一起住進養老院就能互相有個照應，這麼獨立又有魅力的簡沛恩，難怪能在事業上發展順利，也祝福她能朝自己的夢想藍圖前進。