和泰車(2207)去年銷售逆勢創下16年新高，蟬聯20年車市龍頭，累積車主也越來越多，為加強售後服務，導入新型態服務據點「社區型保修站」，目前已達30間，計畫將於2024年累積導入100間。

2021年全台新車登錄台數達44萬9859台，較前年下滑1.7%。和泰汽車代理的TOYOTA及LEXUS品牌2021年合計登錄共計14萬6687台，年增0.3%，達成近16年新高紀錄，市場佔有率32.6%，同時順利蟬聯第20年台灣車市龍頭寶座。

和泰車代理的TOYOTA品牌自2003年起，連續蟬聯台灣車市龍頭寶座。隨著TOYOTA新車販賣持續穩定成長，累積TOYOTA車主也逐年增加，相對應的售後服務需求也與日俱增。為增加服務容量，並因應消費者近年來更加重視便利性及速度的消費型態轉變，和泰汽車導入新型態服務據點「TOYOTA社區型保修站」，提供車主便利、快速的原廠售後服務，主打保養、輪胎/電瓶更換等服務。

第1間新型態服務據點「TOYOTA社區型保修站」於2019年3月開幕，在經過兩年積極擴點後，截至2021年底已有30間TOYOTA保修站，遍布全台各地。和泰車計畫將於2024年累積導入100間TOYOTA社區型保修站，加上原有的123間服務廠，未來將有223間服務據點，提供車主便利的售後服務網絡。