光學鏡頭廠大立光(3008)執行長林恩平於法說會釋出展望偏保守，引發法人賣壓，14日三大法人同步賣超大立光，兩家日系外資亦於法說會後下調大立光獲利預估，下週大立光股價能否守住庫藏股均價2084.8元有待觀察。

大立光於1月13日舉行法說會，原本法人預期，停滯近一年多的智慧型手機鏡頭規格趨勢可望自今年重啟，為大立光營運增添助力，不過，新冠肺炎變種病毒Omicron疫情持續在全球延燒，讓手機品牌廠普遍對高階機種銷售信心不足。

林恩平表示，由於經濟不好的情況下高階機種賣得比較不好，去年高階機種賣得不好，客戶信心變差，今年雖然高階機種沒有變少，8P機種導入變多，也有中階手機客戶搭載高階鏡頭，但普遍不敢樂觀，預估8P機種要下半年量才會比較大。

展望第1季，林恩平表示，第1季因季節性比較差，且供應鏈還是有問題，1月看起來比去年12月差，2月會更差。

大立光法說會後，兩家日系外資最新報告同步下調大立光獲利預估，其中一家日系外資將大立光2021/2022/2023獲利下調4%/12%/14%，以反應較弱的毛利率及疲軟的非蘋手機需求和升級，維持大立光「中立」評等，目標價則下調至2500元；另一家日系外資則因較低的毛利率將大立光2022年到2023年每股盈餘下調3%到6%，並將大立光評等由「優於大盤表現」降為「持有」，但目標價從 2360元上調至2500元。

受到三大法人同步賣超影響，14日大立光股價以跌停板2140元作收，創下2021年12月16日以來新低，在展望偏保守下，大立光下週股價能否守住庫藏股買回均價2084.8元備受關注。