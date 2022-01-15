有「鑽石歌王」美譽的歌手林沖去年3月健康亮紅燈，因左腳動脈血管阻塞開刀，但手術過程驚傳出血休克，緊急輸血12袋後救回一命，後來他受訪難過表示：「我一直禱告上帝再給我一點時間，不要帶我走。」本月7日他過87歲生日，宣布開了Youtube頻道，並向粉絲報告近況安好，他更透露現在最大的希望就是能重登舞台開演唱會，希望粉絲歌迷朋友可以支持他完成夢想。

林沖去年8月出席公益活動，從74公斤暴瘦到58公斤的他談到病況一度哽咽，表示：「我的動脈斷掉了，血一直流出來，血氧降低，快要斷氣了」，後來他見到紀寶如，第一句話就說：「我從鬼門關走出來的，我一定要再開演唱會」，如今他天天依照醫師囑咐，多運動，天天上樓兩次澆水、拔草，精神已經恢復不錯。

林沖最近開了Youtube頻道。（圖／翻攝自沖著你來 Youtube）

【沖著你來】EP1_鑽石大盜歌王林沖生日快樂～

近日，林沖進軍Youtube界開設新頻道「沖著你來」，第一集本月8日上線，題目「鑽石大盜歌王林沖生日快樂」，請來藝人好友林松義、李炳輝、施心慧、唐玲、陳凱倫、薛家燕、黃子佼、王彩樺、陳美鳳等人錄祝賀短片給林沖。片中，林沖談到當年藝名為何會取林沖，本名林錫憲的他表示從小就非常喜歡看電影，也因此有了成為藝人的夢想，看到當時喜歡的男星叫「張沖」，自己便用了「林沖」當藝名。

林沖進一步說，剛進邵氏拍電影時，自己的藝名叫做林「冲」，但因為香港宣傳部主任很重視筆畫，跟他說「14劃不會紅」，15、16或21劃最好，就出主意幫他加了一點，變成林「沖」，後來沿用至今，多年過去，林沖表示目前的心願便是希望能辦大型演唱會，「我相信我可以做得到的，但是我必須要大家好好的支持我、鼓勵我」，希望能不讓大家失望，完成心願。