1...2...3...4-point play for JP 💰 pic.twitter.com/FBTbEJXb4T — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) January 15, 2022

揮別前役作客遭到公鹿痛宰陰霾，儘管「浪花弟」克雷湯普生因為連兩天出賽宣告缺陣，勇士15日仍靠普爾、威金斯與庫明加得分都破20的平均火力，柯瑞也拿19分，最後以138比96輕取地主公牛，138分創下勇士本季單場得分新高，公牛更在首節折損明星後衛拉文，就看明天接受核磁共振檢查才知道傷勢嚴重程度。

原本預期是雙強對決的緊張賽事，卻因公牛主力後衛拉文首節就因左膝受傷退場徹底變調，勇士上半場就火力全開，不僅是柯瑞，威金斯、普爾兩名射手也都神準，打完上半場，勇士78比47大幅領先，威金斯半場20分，普爾也拿15分。

來到下半場，公牛明顯已經無心戀戰，只想趕緊打完這場災難比賽，可是勇士仍不手軟，柯瑞搭配普爾持續飆分，就連替補前鋒庫明加也投入火力，普爾更在第3節完成「四分打」，成功擴大領先到40分，也讓末節完全變成難看的垃圾時間。

勇士去年第7順位選來的19歲小將庫明加，意外攻下全場最高25分，趁著浪花弟休兵沒打，重新站回先發位置的普爾投進5顆三分球、貢獻22分，威金斯也有21分，盧尼10分、12籃板；公牛以懷特20分最高，武切維奇19分、14籃板。