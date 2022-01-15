據中國外交部官網消息，2022年1月14日，中國國務委員兼外長王毅在江蘇無錫同伊朗外長阿卜杜拉希揚舉行會談，雙方共同宣佈啟動兩國25年全面合作計畫落實工作。王毅表示，中方堅決反對對伊朗的非法單邊制裁，反對借人權等議題進行政治操弄，反對粗暴干涉伊朗等地區國家的內政。針對伊核問題，王毅表示，是非曲直一目瞭然。美方單方面退出伊核問題全面協議，一手造成了目前的困難局面，理應承擔主要責任，理應盡快糾正錯誤。

王毅轉達習近平主席對萊希總統的問候。王毅表示，過去一年，面對複雜嚴峻挑戰，中伊雙方在兩國元首指引下，以建交50週年為契機，加強團結協作，深化政治互信，兩國關係取得了新成果，兩國友好書寫了新篇章。中方願同伊方深入落實兩國元首重要共識，加強溝通、協調行動，不斷充實中伊全面戰略夥伴關係內涵，開啟兩國關係發展下一個50年的新時期。

王毅說，中伊都是有著悠久文明和重要影響的國家，深化兩國關係符合雙方傳統友好，符合兩國人民利益，是中伊作為全面戰略夥伴的應有之義，也有助於維護地區和世界的和平穩定。中方將繼續全力向伊方提供疫苗，助力伊方徹底戰勝疫情。願同伊方加強對表，拓展各領域合作，推動中伊全面戰略夥伴關係邁上新台階。

阿卜杜拉希揚轉達萊希總統對習近平主席的誠摯問候，代表萊希總統表示，伊方堅定支持中方維護自身核心利益，堅定奉行一個中國政策，高度贊賞並將積極參與共建「一帶一路」。阿卜杜拉希揚說，發展對華關係是伊朗的最高決策，伊方高度評價兩國去年慶祝建交50週年並簽署全面合作計劃，感謝中方為伊方抗疫提供有力支持。伊方堅定致力於推進伊中合作，期待借鑒中國的發展經驗和先進技術，願成為中方值得信賴、長期可靠的合作夥伴。伊方堅定支持中方成功舉辦北京冬奧會，將積極出席開幕式並參賽。

雙方共同宣佈啟動兩國25年全面合作計畫落實工作，並就此進行了深入討論。一致同意加強能源、基礎設施、產能、科技、醫療衛生合作，拓展農漁業、網路安全、三方合作，深化教育、電影、人才培訓等人文交流，打造更多實實在在的合作成果。

王毅表示，中方堅決反對對伊朗的非法單邊制裁，反對借人權等議題進行政治操弄，反對粗暴干涉伊朗等地區國家的內政。願同伊方繼續相互堅定支持彼此捍衛自身核心利益，高舉多邊主義旗幟，反對霸權主義和強權政治，維護國際關係基本準則、維護國際公平正義。阿卜杜拉希揚贊賞中方在國際事務中的大國擔當和外交智慧，願共同反對霸凌行徑和單邊制裁，維護雙方正當權益。

雙方就伊核局勢交換意見。王毅表示，伊核問題是非曲直一目瞭然。美方單方面退出伊核問題全面協議，一手造成了目前的困難局面，理應承擔主要責任，理應盡快糾正錯誤。中方將堅定支持全面協議恢復履約談判進程，繼續建設性參與後續談判，希望各方克服困難相向而行，堅持推進政治外交解決進程。阿卜杜拉希揚表示，伊方致力於通過嚴肅談判達成一攬子、穩定的保障協議，贊賞中方發揮的建設性作用，願同中方保持密切溝通。

雙方還就中東形勢、阿富汗問題等交換了意見。中方建議盡早建立海灣多邊對話平台，討論地區國家安全關切，從政治解決也門問題入手，改善各方關係，發揚主人翁精神，促進地區和平穩定。伊方表示願積極改善同沙烏地阿拉伯等海灣國家的關係，也希盡快推動葉門等問題進入政治解決軌道。