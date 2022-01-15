有民眾日前行經高雄九如交流道匝道口時，行車記錄器拍到一輛轎車突然右轉欲擠上匝道，還有一名員警追跑著轎車欲攔查，但駕駛沒有理會持續向前開，把追趕的員警遠拋在後，警方表示，該車違規右轉又拒檢，多項違規罰鍰恐高達5萬4600元並吊扣駕照。

行車記錄器拍下，12日7時許一輛小客車從右側出現，準備擠上匝道，一名員警緊追上去，險些被拖著走，最後小客車成功擠進去上國道後，員警只好放棄攔停。三民二分局指出，當時是員警在國道一號九如交流道東側執行交通疏導勤務時，這輛小客車沿九如一路駛至路口時紅燈違規右轉欲上匝道，隨即鳴笛並以明確手勢示意停車受檢，沒想到該車未依規定配合停車受檢，還趁隙開上國道離開。

員警在考量當下車流狀況、匝道行車安全及執勤安全等因素，未再強行攔停，也沒有受傷，但將依各項違規事實，再依道路交通管理處罰條例逕行舉發。警方表示，該車違規項目為紅燈右轉處新臺幣600元罰鍰、不服稽查可依道交條例第60條第1項，最高可處新臺幣3萬元罰鍰並吊扣駕照6個月，以及危險駕車最高處新臺幣2萬4千元罰鍰、吊扣車牌6個月及參加道安講習。

警方呼籲，用路人駕車應遵守交通規則，遇到警察攔查時，應配合指揮停車受檢。