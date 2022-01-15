冷氣團來襲，動輒7、8度低溫，根據中央氣象局標準，平地氣溫只要降至攝氏10度以下，就達低溫特報門檻。不過全台灣卻有一個地方，必須降至6度，才符合低溫特報，就是馬祖（連江縣）。

為提供民眾作息參考，氣象局有很多款特報，包括熟悉的大雨特報、豪雨特報，或提醒能見度不佳的濃霧特報，以及強風特報等，每一種都和日常生活息息相關。近來最常見的，當屬低溫特報了；但可不是冷，就能發低溫特報。

馬祖緯度全國最北，低溫特報標準比台澎金足足少了4度。（翻攝網路）

「平地氣溫攝氏10度以下、海拔高度低於200公尺」，即可針對該區域發布低溫特報。氣象局於2019年做出局部修正，把低溫分類訂得更細，有黃、橙、紅燈：黃燈指平地氣溫攝氏10度以下；橙燈是平地氣溫6度以下，或10度以下且連續24小時12度以下；紅燈為連續24小時6度以下。

馬祖地區為何標準更嚴格？氣象局解釋，因連江縣緯度較高，加上地理、氣候因素，所以標準全國唯一，上述3燈號內容全部再減4度，才是「馬祖專屬的低溫特報」。