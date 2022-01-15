1月28日到2月6日將啟動台北轉運站站外下客機制，包括1820、1821、1825等11條短程公路客運路線，將會分散於北門、台北車站（承德）及台北車站（鄭州）4個下客點。（交通局提供）

農曆春節將至，今年連假從1月29日一路放到2月6日，共計9天，年前重頭戲、台北市年貨大街率先於今日開跑，周邊停車費率將調升至40到60元不等，計程車接力於1月23日至2月6日實施春節加成費，1月27日則會進行返鄉疏運管制，估出遊、收假車潮集中於2月3日（初三）至5日（初五）。

由於防疫期間出國不易，台北市交通局估今年人車潮較往年增加，規劃春節前、返鄉期及年假3階段交通管制。30日前會先於市場、賣場及百貨商圈等易壅塞路段執行號誌調整，同時加密年貨街、商圈的公車班次，年貨街周邊3處公有停車場、2處堤外停車與3段路邊停車也將實施停車費率調漲。

進入返鄉（1月27至31日）和收假（2月4日到6日）階段後，交通局將調整交流道、台高鐵及機場周邊號誌，監控交流道、聯外橋樑市區回堵和因應狀況，再視人潮加密公車和捷運班次，加強各車站外計程車牌班區秩序。

此外，1月28日到2月6日將啟動台北轉運站站外下客機制，包括1820、1821、1825等11條短程公路客運路線，將會分散於北門、台北車站（承德）及台北車站（鄭州）4個下客點，減少大客車集中進出轉運站。

春節期間（1月31日到2月5日），交通局將調整觀光景點、廟宇、百貨周邊等41處號誌，同時取消調撥車道措施；市區公車除除夕及初一維持停駛，其餘將依假日班次行駛，捷運接駁公車除夕及初一依假日班次減半行駛，其餘依假日班次行駛。

停車方面，原周日收費路邊停車格仍實施收費，其餘停車格暫停收費，路外停車場維持原費率，同時落實停車場滿場機制，屆時將驅離占用道路的排隊車輛。此外，除緊急搶修、捷運工程及重大工程外，全市管制路段在1月23日至2月6日間，全面禁止道路挖掘施工。

最後，交通局列出10項重點工作，包括員警、義交提前到崗和延後收勤，並保持路口淨空、加強違停取締、事故拋錨車輛迅速排除、機動調整號誌時制、違規施工處置、主管親自巡察交通狀況、落實勤務督導、路況查報及快打機制、即時路況報導。