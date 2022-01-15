陽明(2609)董事會通過新造5艘15000 TEU級全貨櫃船，以符合未來營運中長期發展規畫及船隊汰舊換新需求；另外，考量到同業的年終獎金水準，董事會通過由原來年終獎金8個月再加碼4個月，總計12個月的年終，加上每年固定1個月的春節獎金，今年年終獎金最高可達13個月，預計在農曆年前入袋。

陽明指出，除了造船外，董事會也通過進行貨櫃補充計畫，以因應持續暢旺業務需要。陽明船舶布建計畫已列2022年資本支出規畫，經董事會充分支持，惟船舶布建涉及對環保法規趨勢判斷、傳統燃料或替代燃料研議、船廠造價與期程評估等關鍵因素，董事會完整討論後，授權布建5艘新船，後續將配合市況與相關研議結果進一步評估並依程序提報董事會。

至於年終獎金部分，陽明是官股事業，公司績效獎金辦法訂的上限是8個月，因此決定加發5成達12個月，加上1個月固定年終獎金，最高可拿到13個月，另外，因為業績不錯，今年的三節獎金也都將爭取再加發；調薪部分，全部員工新年度平均調薪4％。