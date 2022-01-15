據內政部統計，2021年全台雖然戶數增加1.9%，但人口減少1.0%，房仲業者同時統計七都房價，發現房價亦呈現全面翻揚，其中過去首善之都的北市，在高房價與高物價的壓力下，成為人口與戶數均減少的唯一行政區。住商機構企畫研究室資深經理徐佳馨指出，台灣人口數在2020年達到死亡交叉，其後死亡率就高於出生率，2021年人口數也證明了這個推估，不過人口數雖然減少，但戶數反而增加，房價在資金行情帶動下明顯起漲，也挑戰了過往人口和房價之間的連動邏輯。

綜觀全國與七都表現，徐佳馨指出，在總戶數上，新北戶數最多，其次為高雄，除北市外，其餘行政區皆有增加，以新竹縣增幅最大，達5.0%，桃園增幅緊追在後，也達4.3%。而人口表現卻大異其趣，除桃園增加1.0與新竹縣市分別增加2.0%與0.8%外，其餘均減少。但房價表現卻是全台均漲，人口負成長的台中、台南與高雄，顯見在資金潮下，房價依舊能因話題與低基期，擁有出色的表現。

大家房屋企畫研究室副理郎美囡表示，人口穩定移入一定程度上也表示了區域基本面好，就業機會多，隨著區域發展，加上重大建設話題加持，未來會有想像空間，對於自用客戶來說，由於持有時間長，更能掌握上升趨勢，人口增長區反而長線看俏。