隨著國人風險意識逐漸成熟，不少人都已擁有超過一張保單，其中像是投資型保單、醫療險等，許多民眾更是都已陸續為自己或家人規畫投保。中壽提醒指出，保單屬於長期契約，購買前應對各類商品有一定瞭解，並仔細審慎評估再行投保，以投資型保單來說，建議遵循三步驟，而醫療險則可掌握「三保」和「三點不漏」。

投資型保單受到許多保戶的青睞，為市場熱門的保險商品，但這類型商品較為複雜，呼籲投保之前，要先把握「停、看、聽」三個步驟。「停」是指購買前要先停下來思考自己可以承受的風險程度；「看」則是務必要仔細查看商品條款與相關費用，並確認業務員是否具備銷售投資型保單的資格；「聽」為詳細聆聽業務員說明商品內容，才能保障自己的權益。

投保醫療險前，可掌握「三保」原則，首先是要「保大風險」，由於風險可能隨時發生，因此易造成大額損失的風險一定要優先規畫；第二是「保障當下」，要先保最可能發生的風險，再視個人生涯規劃與需求，做長遠的保險規畫；第三要「保得足夠」，在預算有限的狀況下，可先投保短年期的保險為主，如一年期醫療險，待未來有餘裕資金時，再來考慮投保終身醫療險，

此外，購買醫療險還有「三點不漏」要特別注意，包括一、投保的商品保單有無解約金；二、保障內容有無包含等待期規範；三、保單有無保證續保以及是否有保證費率，以免投保後造成不必要的誤會與糾紛。

此外，中壽率業界之先，以「高齡財務安全」為主題，於官網創建專為長者設計的「智齡小學堂」線上金融網站，從防守面與積極面提供適合高齡者的財務安全知識，希望藉此陪伴長者安心且安全的展開人生下半場旅程。就防守面而言，「智齡小學堂」整理好記易懂的防詐心法，幫助長者守好老本；就積極面而言，國人越來越長壽，可能遭遇退休太早，或退休金不足的問題，「智齡小學堂」提供理財注意要點。

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