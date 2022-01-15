台北市議員王鴻薇。（摘自王鴻薇臉書）

千呼萬喚下，中央流行指揮中心終於重開1922疫苗預約平台，但台北市議員王鴻薇今質疑，第一輪竟排除台北市施打站，若台北市民明天到1922預約平台，只能到外縣市去打疫苗，也有民眾反映當機，系統都進不去，問題一籮筐。

王鴻薇指出，有許多基層感到很抓狂，頻問為何好不容易等到1922預約平台開放，竟然沒有台北市，今天早上也有里長在協助民眾時，才發現只能預約外縣市，場面一度混亂。一問之下才知道，因為台北市比中央還更早開放預約平台，23日前都已預約完畢，所以台北市要到24日以後才回歸到中央的預約平台。

王鴻薇感嘆，市府講得這麼複雜，今晚很多里長已經炸鍋，基層里長又要面對長者的諸多詢問和責難，只有一句話「為什麼每次打疫苗都要打得那麼痛苦？」最近寒流來襲，很多長者為了排疫苗，在寒風中受凍排隊，猶記去年夏天，民眾為了打疫苗在烈日下排隊、搶殘劑仆街，但打疫苗都已經打到第三劑了，到了民眾大規模打疫苗，還是要打得混亂，打得痛苦。