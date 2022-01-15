台灣本土疫情持續蔓延，桃園西堤餐廳案今增3學生與3顧客確診，引人擔憂。對此，萬芳醫院精神科醫師潘建志表示，Omicron會如何演變實在難以預測，雖然感染Omicron重症機率低，但高傳播力恐致確診數暴增，讓醫院量能超載，使得重症死亡率提升，因此台灣還不能放棄打疫苗與戴口罩，若想與病毒共存，最先倒下的將會是血汗醫護。

潘建志今在臉書發文說，美國南加州一篇預印論文中提到，Omicron傳染力更強，導致確診數暴增、住院人數也增加，但好消息是染Omicron的人住院比例較低，且住院天數也較短，死亡率也比Delta低許多，多數感染Omicron的人都可以活著走出醫院。

潘建志指出，比起Delta病毒，感染Omicron的住院率少50%，進ICU比率少90%。不過，如果確診的分母數字大太多，以絕對數量而言，還是會有更多人變成重症。

潘建志表示，Omicron主要是感染上呼吸道，而打過疫苗的人，身體裡面產生了各種抗體，使得細胞可以抵抗病毒，但呼吸道黏膜中的抗體量較少，因此病毒飄上去，可以就會入侵細胞、大量繁殖，以氣溶膠的方式，靠著呼吸散播出去，但因為沒有進到氣管深處，所以對呼吸功能影響較小，肺部發炎的狀況也較少。

潘建志也說，這篇論文最重要的細節是，根據研究團隊統計，感染Delta的病患沒打疫苗的比例是49.7％，但Omicron卻只有26.6％，這代表感染Omicron後突破性感染的機率更高，也更容易出現免疫逃脫的狀況，但因打過疫苗者感染後症狀較輕微，因此也造成感染Omicron的人症狀較不嚴重，但大家不可「反因為果」，認為染Omicron症狀較輕微，就不去打疫苗。

潘建志坦言，這份研究是在美國最富有的加州進行，統計對象多有醫療保險、受較好的醫療照顧。雖然Omicron的症狀較輕微，但如果造成住院人數大增，進而使醫療過載崩潰，那麼重症與死亡的比率就不會這麼低了。

潘建志指出，Omicron剛出現時，耶魯大學岩崎明子教授（Akiko Iwasaki）就表示，得過Omicron，後續對身體的長期影響還不清楚，且各國的情況都不同。台灣長時間清零，不管是Alpha或是Delta都沒有其他國家那樣大流行，因此曾經感染而自然免疫的個案數較他國都還要少，因此Omicron進來會如何演變，實在難以預測。

潘建志認為現在都還不能放棄打疫苗和口罩洗手等防疫措施，因為這些措施能避免醫療過載，減少感染新冠的個案住院，排擠到其它疾病的住院和開刀。整個社會若放棄抵抗，喊說要和病毒共存，先倒下的將是血汗醫護。