一名家治台南的陳姓男子，2年多前與未成年小女女及其閨蜜3人在台南市租屋，但女友的閨蜜缺錢花用，於是透過女友在網路刊登援交訊息，兩位少女一起下海賣淫，陳男更大方地借租屋處當作砲房，甚至開車載送兩人四處到摩鐵接客，事後兩少女被警方查獲，他連帶吃上官司，法官審酌，陳男並未抽取佣金，且與兩女和解，陳母也出面求情，二審宣告緩刑3年。

根據判決書記載，陳姓男子與未成年小女友以及小女友的閨蜜三人在108年間租屋同住，但少女的閨蜜因為缺錢花用，因甲○缺錢花用，陳男的小女友即引誘閨蜜和她一同從事性交易賺取生活費。

閨蜜同意後，陳男小女友就將閨蜜LINE ID刊登在網路訊息中，再經男客主動與兩人聯繫後，或是透過小女友介紹而進行性交易。

但陳男明知自己的小女友及閨蜜都在從事性交易，大方地將自己的租屋處，提供給兩人當作砲房。甚至自己開車當起馬夫，接送兩人前往摩鐵或是旅館賣身至少超過10次，但陳男則未從中抽取報酬，並無獲利。

法官審理認為，陳男犯後坦承犯行，態度良好，但考量他已與兩名少女和解，且家中尚有臥床之父親待照顧，請求從輕量刑，母親也出面求情，因此給予緩刑3年處分。