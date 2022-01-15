國民黨連敗朱立倫該下台？ 馬英九：我覺得不必

國民黨在四大公投、中二補選、罷昶案接連敗選後，黨內檢討聲浪四起。孫文學校總校長張亞中日前接受廣播專訪時說，「我覺得你(黨主席朱立倫)跪也要下來跪一跪，跟人家說道歉」。對此，前總統馬英九今(15日)對此表示，「我覺得不必！他要檢討改進，而且特別要向大家說明往後要怎麼改，這才最重要」。

對於朱立倫在中二補選、罷昶案結果出爐未現身，張亞中直言「非常詫異、超出大家想像」，「我覺得你跪也要下來跪一跪，跟人家說道歉」，他認為，黨主席最重要的目的，要出面說明敗選原因、未來方向與精神喊話，而不只是說一肩扛，同時提出深刻的檢討報告，並說明如何贏2022、2024。

被媒體問及關於黨內對於三連敗的檢討聲浪，馬英九表示，「朱主席當然一定要檢討改進，但根據黨過去慣例，這樣子的情況倒不必下台」。

另外關於宜蘭縣長林姿妙被檢調帶回，有傳說下一波要點名侯友宜市長，對於這樣的政治操作有什麼看法？馬英九說，當然我手上沒有任何證據，但用司法方式來執行政治追殺不但是不道德也是違法，希望大家都避免。