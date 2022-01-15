我國防部14日晚發佈消息稱，當天共有11架次中共解放軍軍機巡航台灣西南空域。而這也是新年以來，解放軍巡航台海出動軍機規模最大的一次，沒有之一。這和美國航母「卡爾文森號」在南海的最新動態有關聯嗎？畢竟14日當天美航母在南沙永暑礁周邊活動，而美軍機當天的偵察力度也非常強。大陸黨媒《環球時報》旗下的微信公眾號「樞密院十號」發文稱，開年首次解放軍以兩位數軍機繞巡台海，信息量不小，分析至少有三個原因。

根據我國防部發布的消息，昨天（14日）解放軍派出10架次殲-16戰機與1架次運-8電子偵察機巡航了台灣西南防空識別區的西南角一帶。「樞密院十號」稱，自2022年元旦以來，14日當天解放軍出動的11架次軍機是新年以來的最高紀錄，而10架次戰鬥機出動也是今年以來首次。

「樞密院十號」分析，從台灣統計的解放軍軍機1月至今巡航台海的規模來看，從元旦到1月14日，大陸軍機幾乎天天都「打卡」台海，一共去了15批次，其中包括3次一天兩批次。不過即便是一天兩批次軍機巡航也沒有超過10架次的情況，很多天都是1架或者幾架運-8特種機型前去巡航，殲-16戰機也沒有出現超過5架次一同巡航的情況。

那14日當天的11架次軍機，包括10架次殲-16的規模那就很值得關注了。到底是什麼原因呢？「樞密院十號」認為，可能的原因有三個：

一是美國航母編隊以及偵察機高強度巡航南海。據南海戰略態勢感知平台14日的消息，美「卡爾文森」號航母出現在南沙以西。1月14日上午11時許，「哨兵」衛星在南海南沙群島永暑礁以西約130海浬海域偵察到美海軍「卡爾文森」號航母。另外，14日，美軍機的偵察強度也顯著提升，至少有美海軍3架P-8A反潛巡邏機（AE67C3、AE67CB、AE5C60）及美空軍1架RC-135W電子偵察機（AE01CB）前往南海進行偵察。

雖然從美航母的位置來看，大陸軍機當天巡航的海空域與美艦還有一定的距離，但不排除大陸軍機大機隊巡航有威懾美國艦機行動的考量。

根據「南海戰略態勢感知計畫」長期跟蹤數據，央視軍事14日發佈的獨家解析稱，2021年，包括「羅斯福」號、「尼米茲」號、「雷根」號和「卡爾文森」號在內的美軍4個航母打擊群累計10次進出南海，活動強度較上一年同期幾乎翻倍，兵力配置較2020年的3個航母打擊群進一步加強。

「南海戰略態勢感知計畫」主任胡波分析認為，這2年美軍航母打擊群有意地突出了其行蹤的不確定性，且規律性下降，在南海經常是快進快出，也就是不在裡面長待。這實際上帶有非常強的戰爭準備和推演的成分，也包括對作戰概念的驗證。其中一個新特點是：行動變得突然而規律性降低，經常是快打快收，數次上演「回馬槍」，實戰部署的意味顯著加強。

但美國航母新年的巡航動作可能只是大陸軍機加強相關方向巡航力度的原因之一。

第二個原因是，有美議員頻繁呼籲立法授權美總統對中國大陸軍事「犯台」做快速反應。美國媒體14日報導，美國眾議院軍事委員會副主席盧里亞1月12日在美國水面艦艇協會(Surface Navy Association)一場研討會中表示，如果中國大陸「襲擊」台灣，拜登總統「並沒有法律的授權來實際上做出反應」。去年10月盧里亞曾經在《華盛頓郵報》發表文章發出類似呼籲。而除了盧里亞外，美國國會兩黨議員一段時間來都對台海情勢升級表達關注並提出相關立法。

第三個原因是，台灣一些官員對外發佈了挑釁性很強的言論。台灣外交部長吳釗燮周四在接受法國媒體《法國24》(France24)專訪時表示，北京軍事能力增強而且在公開談論「侵略」台灣，作為反應，台灣也取得新的武器，並且在加強對中國大陸可能的軍事行動進行準備。他還表示，美國也在非常努力提供台灣防衛武器。

吳釗燮還宣稱，他可以見到過去幾年來美國與台灣合作的程度一直在增加，「無論是在信息交換或提供台灣先進武器，或是協助訓練我們的士兵，或指引我們後備部隊的現代化。」

「樞密院十號」形容，吳釗燮一副「挾洋自重」的嘴臉暴露得淋漓盡致。

「樞密院十號」認為，上述美國國會議員呼籲立法授權拜登更多軍事插手台灣事務的權限，以及台灣一些政客的對外表態，可能也是大陸軍機加強巡航的重要原因。