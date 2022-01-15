虎年到虎頭埤尋訪「虎埤五寶」有好康！迎接虎年到來，遊客即日起到虎頭埤風景區跟前門廣場招財大貓雕像老虎地標、新化神社遺構紅厝、湖濱烤肉區歡樂龍、虎月吊橋、蟋蟀生態館的「虎埤五寶」合照，就可兌換東山熱咖啡及茶葉蛋各1份，（平日限定20杯、假日限定30杯，每人兌換限1次），活動至2月底，3天以上連假不適用。
台南市長黃偉哲表示，新化有甘藷、鳳梨、橄欖、芝麻與麻竹筍的「新化五寶」美名，五寶之中，以甘藷最廣為人知，種植面積約170公頃，而同樣位屬新化的虎頭埤風景區，也藏了5樣虎頭埤地標，包含前門廣場招財大貓老虎雕像、新化神社遺構紅厝、湖濱烤肉區歡樂龍、虎月吊橋、蟋蟀生態館，合稱「虎埤五寶」。
觀光旅遊局局長郭貞慧指出，前門廣場的招財大貓下的石碑，記載台灣第一水庫的輝煌發展記事，開發自清道光1840年代，美景天成，曾在日本時代1927年入選「台灣八景十二勝」之名勝地，1954年更榮獲「南瀛八景」美景之首，更有新化詩人王則修為虎頭埤撰寫並詠歌的「虎埤八景」。
應景虎年，園區表示，即日起凡與「虎埤五寶」合照（每人每支手機限換1份），可至紅厝或吊橋咖啡屋兌換東山熱咖啡及茶葉蛋各1份。
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