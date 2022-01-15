自2022學年度起，新北市教育局將本土語語言能力認證列入教甄加分機制，具備相關單位認證如閩南語、客語、原住民語等能力達中高級以上，最多可加至2分。另考量國小普通科教師不分科且多有帶班需求，自今年起，國小普通科考生初試應考科目改為「基礎與教育專業測驗」，並於該科目中加考國語、英語及數學。

教育局長張明文表示，為網羅不同專才的優秀教師至新北市任教，近年來國小教師甄選增設多元的加分機制。除報考特殊教育科、幼教科、學前特教科及專任輔導教師等類別以外的考生，具備學科知能評量達精熟級的證明書者，1科達精熟級，初試加2分，最多可加4分。報考英語科及雙語組以外之考生，英語能力符合相當於CEF語言參考架構B2級者，初試加2分。

今年為吸引本土語言專業師資，更首次納入本土語言加分機制，除報考學前特教科、特殊教育科及專任輔導教師以外的考生，具備本土語（閩語、客語或原住民語，項目計有3項）中高級以上語言能力認證者，1項達中高級以上認證，初試原始成績加1分，最多可以加2分。

另外，新北市以往國小普通科考生應考科目為教育專業測驗，主要以教育理論、教育政策、教育心理學、教育哲學、學生輔導等內容為主。自2022年度起，國小普通科考生初試應考科目改為「基礎與教育專業測驗」，除原有教育專業測驗題目之外，增加國語、英語及數學試題，應試時間仍維持90分鐘，期待藉由應試題目之調整，能夠錄取更符應國小教學實務現場需求的優秀教師。

教育局表示，今年國小教師甄選普通科加考國語、英語與數學，以及本土語加分條件，將會詳列於2022年度新北市國小正式教師甄選簡章，簡章預計於4月公告於新北市教師聯合甄選報名系統（http：／／career.ntpc.edu.tw），屆時考生可自行下載參閱。