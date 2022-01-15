劍潭專責旅館供234床位 柯文哲：若擋不住等於去年5月惡夢重演

北市劍潭活動中心啟用作為防疫專責旅館，收治20歲到40歲的無症狀及輕症患者。台北市長柯文哲15日前往視察，他表示，期望234個床位可以處理掉，若無法處理，等於去年5月的惡夢又重來一遍，希望可以擋住。

柯文哲指出，他假設自己是確診者，按照實際動線走一遍，看會遇到哪些問題，順便把通風系統檢查一遍，進來要用的資料、入住以後電子管理系統，什麼病人要送防疫專責旅館、什麼病人送醫院的標準，還有怎麼跟機場聯絡？萬一病人情況變化要後送哪些醫院？目前醫院病人怎麼逐一退場及退場順序，全部檢討一遍。

柯文哲說，自己是醫療人員，大概花一個鐘頭檢查一遍debug，debug以後一定會交代很多事，他們等下再去處理、把破洞補起來。

柯文哲舉例，「很多啦」，現在住旅館沒有wifi三天就跑掉，一定發瘋，所以房間給他貼ID、password，不然手機打開很多ID不知道選哪一個，要以實際入住者角度檢查一遍，包括通風系統、衛教資料、QRcode，語言版本從中文版、英文、日文、越文、泰文全部檢查一遍，QRcode要能夠讓他選說哪個語言，以實際角度走過一遍。

被問及劍潭專責旅館可以容納多少人？柯文哲回應，期望234個床位可以處理掉，前面還有和平醫院、三總、陽明、榮總，我們的防線再加上劍潭活動中心，如果台北市超過這個範圍，那就等於去年5月的惡夢又重來一遍，那就變成大事情，希望可以擋住，這樣就解決掉，不行再講。