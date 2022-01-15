29歲新加坡雙胞胎女團By2的妹妹Yumi近日捲入王力宏婚變風波，一度傳出輕生獲救，本月13日兩人現身在上海機場，Yumi全身包緊緊，不願面對鏡頭。週刊則報導，By2出事後，台灣的歌迷其實都非常擔心不捨，透過中間人表達關心，卻被已讀不回，熱臉貼冷屁股的結果也讓歌迷心死。

By2於2008年在台灣發行首張專輯《16未成年》正式出道，近年則將重心移往大陸演藝圈發展，因李靚蕾親上火線回應，讓Yumi與王力宏過去的一段情曝光，Yumi自稱是王力宏婚前的女友，李靚蕾則不以為然，透露Yumi在王力宏口中只是「發生過關係的朋友」，雙方因此槓上。

Yumi一度傳出想不開。（圖／翻攝自yumisecrets IG）

Yumi後來傳出輕生送醫，自稱是她好友的微博帳號「做個小孩007」更怒批王力宏，指若Yumi有個三長兩短，自己絕對會替好友出頭報仇。近日李靚蕾再出聲回應By2工作室，表示沒收到警察連繫訊息，By2工作室第一時間曬出截圖作證，更和「做個小孩007」批評李靚蕾說謊，雙方各說各話。

13日媒體拍到By2手勾手現身上海機場，Yumi不僅戴了口罩，更戴了帽子，整張臉包得密不透風。據《鏡週刊》報導，By2不僅在微博上有大陸粉絲力挺，在台灣的好友和歌迷也非常憂心，紛紛傳訊、電話、或透過中間人關心By2姊妹倆，卻被已讀不回，部分粉絲更生氣說：「好事都要支持，一旦有事又不告知安全。」揚言已經懶得理會她們的風波。

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