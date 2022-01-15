「福特」號測試「電磁彈射系統」（EMALS）和先進攔截索（Advanced Arresting Gear，AAG）系統

美國積極在亞太聯手夥伴抗陸，如今承諾提升並加速合作的誠意很快將面臨考驗。日本對「電磁彈射系統」（EMALS）和先進攔截索（Advanced Arresting Gear，AAG）系統很感興趣，而這些都是在美國最新航母「福特」號（USS Gerald R. Ford，CVN-78）上經過驗證的技術。

美國國防部前亞太事務助理部長葛瑞森（Wallace C. Gregson）14日在《國家利益》（The National Interest）網上指出，據說美國同意把相關技術賣給歐洲盟友法國。此外，日本對電磁砲和導能武器極感興趣，並注意到中方有1艘裝備電磁彈射系統技術的新航母即將服役。

葛瑞森認為，這正是開始發展海軍作戰互通作性的好時機。英國新航母「伊莉莎白女王」號（HMS Queen Elizabeth，R08）首航時，率領由多國盟友與夥伴軍艦組成的第21航母打擊群（Carrier Strike Group 21，CSG 21），從英國，中東航向東亞。

而航母上的F-35「閃電II」（Lightning II）航空大隊是由美國陸戰隊F-35B中隊，英國皇家空軍F-35B中隊組成。到了地中海時，義大利F-35B也上了艦，證明多國能跨越語言障礙，從1艘航母上有效執行作戰任務。

而在亞洲時，第21航母打擊群參與了美、英、日、加，荷蘭和紐西蘭海軍共同舉行的多國演習。當時在日本沖繩東南海域的大規模海軍演習中，共有兩支美國航母打擊群，第21航母打擊群和日本「出雲」號航母參與，連同4艘航母在內，共有17艘水面艦。

其中兩艘美國航母用的是傳統彈射器和攔截索，而「伊莉莎白女王」號用的是滑躍起飛式甲板，至於「出雲」號（JS Izumo，DDH-183）既沒有彈射器，滑躍起飛式甲板，也沒有攔截索，最近才採用了新甲板塗層，以支援F-35B執行任務。