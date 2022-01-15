去年底四大公投案、台中市第二選區立委補選、台北市第五選區林昶佐罷免案，國民黨慘遭「三殺」，黨主席朱立倫的責任問題引發討論。國民黨中常委謝坤宏則表示，朱如今雖看似弱勢領導，但他手上仍握有一大「武器」，那就是2022縣市長提名權；也許很多縣市長會覺得，自己被提名是必然且理所應該的，但若不符合黨的期待，提名也可以有其他考慮。

針對國民黨接連吞敗仗，外界檢討朱立倫聲音不斷，甚至有人呼籲朱下台改由其他大咖擔任黨主席，方能挽救軍心。對此，謝坤宏14日接受香港媒體《中評社》訪問表示，國民黨士氣並不會低落，就像近日天氣寒冷，看過去也是一片陰天，但等時間到了就會變晴天了，這就是一種季節轉換。

謝坤宏指出，民進黨其實沒有特別厲害，不過就是「有錢敢花」，資源都掌握在民進黨手上，整個資源都是不對等的，國民黨能如何對抗？因此國民黨必須更重視自家14個執政縣市首長、19個議長，另外像國民黨內中常委、中央委員、黨代表，雖是黨內無給職，卻都是很好的戰力。

謝坤宏強調，很多縣市長會覺得，自己被提名是必然的，當然如果該縣市首長的提名符合人民期待，當然提名是必須的，但若不符合黨的期待，提名也是可以考慮的。朱立倫手上還是握有提名權這個「武器」，只是朱就是太慈悲、太善良，不是太軟弱。至於藍營的力量該如何匯聚，謝建議，朱最好的武器應是「尊重」二字，不僅該拜訪高雄市前市長韓國瑜、孫文學校總校長張亞中、中廣董事長趙少康，也要爭取跟彰化縣前縣長卓伯源等人私下一對一溝通，然後共同為這個國家來付出努力，只要朱跨出這一步，路將無限寬廣黨也才有希望。