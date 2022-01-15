根據《紐約時報》資深記者史坦15日搶先爆料，隨著今年交易截止日越來越近，目前17勝27敗排在西區第11的國王，已經變成自由市場動作最為積極的球隊，因為他們不僅想要兜售哈里生巴恩斯與希爾德兩名主將，更把福克斯、貝格利放到交易檯面上。

「國王正跟聯盟眾多球隊進行交易談判，更從不同方向進行，」史坦表示，「聯盟越來越多人認為，國王會在交易截止日之前交易巴恩斯，活塞則被認為是貝格利的新東家，另外去年7月差點被交易到湖人的希爾德，國王也希望交易重啟。」

史坦強調，其實關於哈里生巴恩斯與希爾德的交易談判已經進行一段時間了，由於巴恩斯跟國王還有兩年3900萬美元合約，希爾德也有3年6300萬美元合約，如果國王能在這兩名球員的交易當中附加足夠籌碼，應可換回優質好手當作重建基礎。

甚至史坦認為，當前國王陣中沒有任何所謂的非賣品，就連本季表現優異的主控福克斯，也可能被交易出去，先前就曾謠傳國王跟七六人討論過用福克斯交換班西蒙斯，只是談判停留在探索階段，可是擺明想要打掉重建的國王，或許只想趕緊進行大交易了。