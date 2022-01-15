內政部今日公布最新一期都市地價指數，全國地價指數為103.98，較上期上漲0.82％，較109年同期上漲1.99％，整體變動情形呈現微幅上漲趨勢。其中，除連江縣小跌0.34％外，新北市上漲2.01％最多，主要是生活機能日趨完善，捷運路網陸續施工及完工。

內政部今日發布去年4月1日至9月30日都市地價指數，綜觀全國，除連江縣小跌0.34％外，其餘均較上期上漲，其中以新北市上漲2.01％、台南市上漲1.63％及嘉義市上漲1.50％、高雄市上漲1.45％、台東縣上漲1.11％，漲幅較大。

內政部說明，新北市因各行政區整體開發區生活機能日趨完善，及近期捷運三鶯線、萬大中和線、新北樹林線、環狀線等各項重大建設陸續興建及完工、工業區立體化政策等，致地價上漲幅度較大，其中以林口區上漲3.39％，漲幅最為明顯。

上漲幅度居次的台南市，則因平實營區市地重劃區、九份子重劃區、大橋區段徵收區及南科地區等整體開發區發展，帶動地價上漲，各行政區中以東區上漲2.73％，漲幅最為明顯；而嘉義市地價上漲部分，主要受湖子內區段徵收區的影響，西區、東區分別上漲1.52％、1.48％。

此外，本期全國都市地價各使用分區指數與上期比較，以工業區104.37上漲1.01％漲幅較大，住宅區104.06上漲0.91％次之，商業區103.57則上漲0.49％，主要為近年受台商回流購地設廠影響，以至於工業區指數漲幅較住宅區指數及商業區指數漲幅明顯。

內政部指出，都市地價指數是將各縣市都市計畫範圍內的住宅區、商業區、工業區土地，以統計方法選取中價位區段，查估其平均區段地價，據以編算某一地區內，土地價格在一定期間內的相對變動（上漲或下跌）的百分數，其性質類似物價指數，並定期於每年1月15日及7月15日發布。