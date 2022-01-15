央行總裁楊金龍15日受邀參加中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會，同時針對「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題發表演說，強調從四個面向說明央行採取相關政策的思維與作法，讓社會大眾更充分明白央行政策的考量與目的。

楊金龍在演講中強調基於全球資金仍然充沛，近期國內房價上漲是全國性的，且不動產貸款餘額年增率仍居高，未來央行選擇性信用管制實施期間將更長，且仍有精進調整的空間，強調將持續滾動檢討調整選擇性信用管制措施，以促進金融穩定。暗示會有第五波選擇性信用管制。

楊金龍表示，為提升不動產貸款規範措施執行成效，央行將持續強化其他配套措施，包括建置更廣泛不動產貸款統計，進行更深入分析，以作為未來決策參考；強化與金融機構進行溝通，讓其了解本行意向並落實規範，尤其是落實授信風險差別定價原則，勿削價競爭；派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循(如2021年間已辦理55次專案金檢)，以掌握銀行相關授信實務作業缺失，以加強未來控管力道。

此外，因央行與金管會共同承擔促進金融穩定之責，將加強與金管會合作。例如，曾建請金管會加強控管票券商的不動產相關授信風險，金管會已採納執行；為加強控管金融機構不動產相關授信風險，金管會刻正對銀行辦理不動產貸款，加強授信限額及集中度管理；並研擬調高購地貸款、建築貸款、餘屋貸款及第三戶以上購置住宅貸款風險權數；另對票券公司辦理不動產業保證業務，以及融資租賃辦理不動產業融資，加強管理。

楊金龍強調，影響房價因素眾多，並涉及相關部會職掌，須由中央部會及地方政府從短、中、長期措施來共同因應。