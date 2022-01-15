資金充沛帶動房市活絡，中央銀行總裁楊金龍今天表示，在穩定總體經濟前提下，會在適當時機升息，選擇性信用管制措施實施時間可能會更長，且尚有精進調整空間。暗示會有第五波選擇性信用管制。

楊金龍上午出席2021中華民國住宅學會年會暨30週年慶祝大會，以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題發表演講。

市場資金充沛、利率處於低檔，房市交易熱絡，央行也祭出多項打炒房策略，至於是否透過升息來抑制房價，楊金龍在演講時指出，利率影響廣泛，且需大幅調升才會影響，若單純以利率工具處理房價問題，將付出經濟成長大幅減緩的代價。

然而，若僅微幅調升政策利率，不僅無法達到房價顯著下修的效果，且可能帶來額外的失業。

楊金龍強調，利率會影響各行各業，在進行利率決策時，目的是落實維持總體經濟穩定，而非根據房市景氣榮枯來決定。

楊金龍進一步指出，在穩定總體經濟前提下，央行會在適當時機升息，對未來房價有抑制作用，將有助選擇性信用管制措施發揮功效。

不過，由於近期房價上漲為全國性，楊金龍也預告，選擇性信用管制措施實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間。暗示會有第五波選擇性信用管制。

他也強調，房價相關議題複雜，涉及金融穩定、居住正義、資源配置等方面，涵蓋層面相當廣泛，並有不動產市場結構性問題，涉及相關部會職掌，須由中央部會及地方政府從短、中、長期措施來共同因應。（編輯：郭無患）1110115