新北市長侯友宜今（15日）出席市政行程說，新北專責病床可達1300床以上，目前開設接近一半，一部分將保留給兒童使用，新北醫療量能是足夠的。（葉書宏攝）

年關將至，為預防新冠肺炎疫情擴散，新北市政府設立中大型疫苗接種站，民眾15日陸續前往三重綜合育館，在醫護人員分工合作下，迅速施打莫德納疫苗。（姚志平攝）

兒童Omicron個案增 侯友宜：專責病床部分將保留給兒童使用

新冠肺炎本土疫情升溫，Omicron傳染力強，兒童確診個案也增加，新北市長侯友宜今（15日）出席市政行程說，新北專責病床可達1300床以上，目前開設接近一半，一部分將保留給兒童使用，新北醫療量能是足夠的。

侯友宜表示，新北市的專責病床不斷大量開設，數量已接近一半，其中一部分保留給兒童專責病床，目前量能沒有問題，會不斷繼續開下去，數量可達1300床以上，請大家安心，新北醫療量能是足夠的。

侯友宜進一步說明，目前開設約500床專責病床，數量接近一半，其中一部分要留給兒童使用，並非專床病床都提供給大人，目前孩童感染會比較多一點，專責病床進行調整，他舉例，目前新北聯合醫院也有規畫收治媽媽與孩童一起的專責病房，孩子太小有時候也需要媽媽陪伴。

此外，關於中央盤點400床，用於收治兒童確診個案，侯友宜說，一定全力配合，在收治病床的調整上，也慢慢挪作用於專門收治兒童，幼兒園以及托育、托嬰中心會不斷去視察防疫作為。

侯友宜表示，這段時間要求校園內落實防疫，因學校還沒放寒假，加上托嬰、托幼這些孩子最脆弱更需要保護，要更嚴格管理，除了防疫更嚴格把關外，需打滿2劑疫苗滿14天、有特殊狀況，必須經由允許才能進入公共托育的校區內。