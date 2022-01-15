有些人的花錢速度總是比賺錢快，一生多舛，常需要靠借錢度日，運勢命理網站「知命命理」分析，這種人從面相就能看得出來，如果太陽穴、嘴角下方這兩個部位凹陷，眉毛粗、眼睛細小，鼻子短又鼻孔外露，肥胖又上氣不接下氣，這些都是常缺錢的長相。

▍1.天倉陷地庫枯

天倉就是太陽穴的位置，位於眉毛的尾部到髮際線之間的部位，天倉以飽滿豐隆、無疤痕為最佳。若是一個人的天倉凹陷，這種人沒有豐厚的家底，天生財源不足。地庫位於左右嘴角之下，也是飽滿為好，如果一個人的地庫面相不好，代表他的財運、事業、以及晚年運勢不順，難以達成心中所願。面部這兩處區域低陷枯瘦者，多是一生難以穩定，生活事業都缺少計畫，經常是只看眼前，不為將來做打算。

▍2.眉粗眼細

有句話叫眉粗眼小福祿少，眉眼的配合講究清貴、舒展、明亮，這樣才是好的眉眼比例。如果眉毛粗又散，眼細又小，這樣面相的人生活散漫，事業堪憂，沒有賺錢門路，卻總是過度消費，但又無力填補空缺。

▍3.短鼻仰鼻孔

鼻短而鼻頭無肉，這樣的面相賺錢困難，財路閉塞，錢難聚集。而若再加上鼻孔仰露，則一生錢財不夠用，並非是賺得不多，實則是過度消費。鼻孔外露，又被稱為朝天鼻，在面相中是破財相，因為鼻子是面相中的財帛宮，就像一個金庫一樣，但若是鼻孔外露，就像金庫被砸開了一個無底洞，財富必定丟失。

▍4.人肥而氣短

古時認為長得豐滿即是貴相，但這個豐滿是以體態勻稱，肉包骨為標準，並非肥胖的體型。若人肥、出氣短促，感覺聲音只發出一半就沒了，這種人一生都會面臨生活的窘迫，不但難以存錢，甚至負債累累。過度肥胖還會影響身體健康，增加猝死風險，不加以控制容易變成福薄短命之人。

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