新冠肺炎疫情近2年蔓延全球，主要經濟體採行空前強力政策因應，受寬鬆貨幣與擴張性財政政策的外溢效應影響，全球房價普遍上揚，台灣房市也不例外。年輕人買不起房，甚至衍生成世代對立，如何健全房地產市場發展，成為政府執政的首要議題。央行總裁楊金龍今出席「中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會」重申，央行利率工具主要用以穩定總體經濟；央行將在適當時機升息，對未來房價有抑制作用，將有助選擇性信用管制措施發揮功效，協助促進金融穩定。央行此波執行不動產貸款選擇性信用管制措施的實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續滾動檢討，以促進金融穩定。

楊金龍今天在「新冠肺炎疫情與房市發展」研討會上，以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題，以四個面向，分別說明央行採取相關政策的思維與作法，增進社會大眾理解央行制定政策的考量及目的。

楊金龍表示，因應房市風險，近十餘年來，央行前後採取兩次不動產貸款選擇性信用管制措施。由於央行肩負經濟穩定與金融穩定多重政策目標，需以多元政策工具因應。央行主要以選擇性信用管制措施因應房市風險，至於利率則用以穩定總體經濟。健全房地產市場所涉層面廣泛，並涉及國內結構性問題，因而有賴相關部會與地方政府通力合作，落實執行「健全房地產市場方案」相關措施與制度改革。

楊金龍以以四個面向，分別說明央行採取相關政策的思維與作法：

一、各國以空前寬鬆政策因應疫情，全球資產價格揚升；國際間均運用多元政策工具，因應高房價問題。為減緩疫情衝擊，主要經濟體採行空前寬鬆政策。主要經濟體採行超寬鬆貨幣與財政激勵措施，協助經濟明顯復甦；但充沛流動性的外溢效應，也帶動全球資產價格攀升。影響房價上漲成因眾多，且不動產相關制度或政策涉及政府各部門職掌。高房價問題所涉成因複雜，須由相關政府部門共同因應。

二、近年國內房價上漲主要係由強勁投資、預期心理、投機炒作及成本推升等因素帶動。需求面：全球流動性充沛，以及國內強勁民間投資、預期心理及投機炒作，帶動購屋需求增加。供給面：地價走高，建材與工資等營建成本上揚，推升新屋價格。在經濟基本面支撐、預期心理及哄抬炒作下，近年房市市況以中南部較熱絡。

三、2020年下半年以來，央行選擇性信用管制較前次範圍廣、項目多、頻率高、力道強。隨房市升溫，部分地區有炒作現象，政府推出跨部會措施共同因應。央行自2020年12月以來執行的選擇性信用管制，較前次緊縮措施(2010.6~2014.6)的範圍更廣、納管貸款項目較多、調整頻率更高。而此波信用管措施實施以來，銀行不動產授信風險控制良好。

四、央行主要以不動產貸款選擇性信用管制措施因應房市風險；至於利率則用以穩定總體經濟。金融系統風險來源非僅房價泡沫一項；以史為鑑，台灣金融體系體質穩健，才能安然度過年亞洲融危機、全球金融危機。央行肩負經濟穩定及金融穩定等多重目標，需要多元政策工具。央行政策工具分配有其優先要落實的法定職責；但工具實施也有其互補性，可協助落實其他職責。

楊金龍也說明去年第4季本行理事會決議維持政策利率不變，主要考量下列三因素：1.國內通膨仍屬可控：上年雖受到供給面及基期因素影響，CPI年增率全年平均升為1.96%，但央行預期今年中將回降。2.國內各產業復甦力道不均、勞動市場尚未回復至疫情前水準：2020年以來，工業實質GDP大幅成長，但服務業實質GDP成長則多和緩或甚至衰退。再者，上年以來工業及服務業平均總薪資雖為正成長，但就各業觀察，總薪資負成長人數占比約4成，並以服務業居多，顯示部分服務業因疫情衝擊而受創較大。3.美、歐、日等主要央行均維持政策利率不變，目前台灣短期利率仍比美國高；若央行緊縮貨幣政策步調較快，恐再推升新台幣匯率，並引進更多資金流入房市。