藝人邵岱兒擁有天使臉孔魔鬼身材，加上頂著加拿大英屬哥倫比亞大學高材生的光環，被網友譽為「學霸女神」，日前她在睡前曬出一張性感照，只見一對傲人北半求若隱若現，引發外界無限遐想，吸引超過4.5萬人前往朝聖。

邵岱兒常在Instagram分享日常點滴，日前寫下「Goodnight 」並附上一張清涼性感的美照，只見她將長髮撥到胸前，接著將頭微傾，一雙迷濛雙眼對著鏡頭頻頻放電，擄獲不少粉絲的心，此外，她也隱隱約約露出傲人的半北球，深邃事業線更是清晰可見，讓所有人看的血脈賁張，短短時間就吸引4.5萬人按讚。

粉絲見到邵岱兒放送福利的晚安照，紛紛留言：「這樣看完晚上睡不著啦」、「每次都被美的頭暈」、「鎖骨很囂張唷」、「左邊鎖骨下一個窟窿欸是什麼」、「有全身可以給看嗎」、「需要下一點的視覺了」、「怎麼看都是女神的樣子」、「身材真棒，流口水了，好誘人，受不了了」、「靚靚！你真係好靚」、「pretty & beautiful」、「漂亮寳貝俏麗可愛」。

邵岱兒憑藉節目《綜藝玩很大》打開知名度，Instagram有百萬粉絲追蹤，日前曬出穿著黑色比基尼的照片，除了傲人雙球快包不住，更露出深邃事業線，此外，她的下半身更只有一小塊布遮住重點部位，讓人充滿遐想空間，性感指數爆表。