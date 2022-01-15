第19輪公費疫苗預約平台於今（15日）上午10點開放民眾預約，開放後平台運營順暢，前30分鐘就有近76萬人造訪，超過10萬人完成預約，系統最高峰流量出現在10點01分，第一分鐘有42萬人次流量，但整體預約作業相當順利，進入等候室的民眾也很快就能夠進行預約動作。

變種病毒Omicron攻入本土，導致台灣疫情升溫，民眾踴躍預約打第三劑疫苗，根據中央統計，第19輪大約有838萬人符合接種資格。

針對媒體提到預約平台當機的狀況，經查詢後並無此事，有許多未具資格的民眾登入平台，造成瞬間龐大流量，為維持平台運營穩定，部分民眾暫時先被排入「Waiting Room」等候，待先前進入的民眾完成後，陸續消化剩餘流量，並無外傳當機狀況。

另根據衛福部公告，目前全國疫苗量充足，民眾不必擔心打不到，也不用急著上線預約，並特別提醒民眾，可以先確認自身是否符合施打第三劑的資格，符合再上線預約，若民眾進入等候室也不必按F5重新整理，更不用使用多台裝置嘗試登入，以免造成更大流量須等候。