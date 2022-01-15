核食改「福食」？ 柯文哲：這問題一定要面對

蔡政府加速研議日本福島食品解禁議題，近日傳出有民進黨立委建議，為避免汙名化，要將「核食」更名為「福食」，引發軒然大波。對此，台北市長柯文哲今表示，「這跑不掉，這一定要面對的。」

柯文哲指出，本來標準名詞就是「福島地區食品」，這問題馬上就來了，柯文哲笑而不語。

至於是什麼問題？柯文哲說，就是福島地區食品要進口台灣的問題，他透露，他在2019年去日本的時候，日本高層就問過這個問題，「這跑不掉，這一定要面對的。」