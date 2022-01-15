核食改「福食」？柯文哲：這問題一定要面對 12:162022/01/15 中時 楊亞璇 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲今視察防疫專責旅館，他認為日本福島食品解禁議題一定要面對。（北市府提供／楊亞璇台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 核食改「福食」？ 柯文哲：這問題一定要面對 訂閱影音： 中時新聞網 蔡政府加速研議日本福島食品解禁議題，近日傳出有民進黨立委建議，為避免汙名化，要將「核食」更名為「福食」，引發軒然大波。對此，台北市長柯文哲今表示，「這跑不掉，這一定要面對的。」 柯文哲指出，本來標準名詞就是「福島地區食品」，這問題馬上就來了，柯文哲笑而不語。 至於是什麼問題？柯文哲說，就是福島地區食品要進口台灣的問題，他透露，他在2019年去日本的時候，日本高層就問過這個問題，「這跑不掉，這一定要面對的。」 疫苗預約獨漏台北、系統又當機 王鴻薇嘆：每次打疫苗都很痛苦 「病毒演化沒完沒了」 柯文哲：台北恐要先推疫苗護照 #柯文哲 #核食 #福食 #日本 #福島食品 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 英女王清理門戶 如面對哈利梅根 04:102022/01/15 國際大事 老屋新生命 漏水壁癌採光格局不良一次搞定 09:002022/01/15 居家生活 接受孩子異質化 朱家明培育站上國際舞台的未來人才 21:382022/01/14 生活 禾馨營運長嗆「囂張氣焰」 柯文哲：若是我學生就會被砸病歷 11:222022/01/15 政治 NBA》氣胸終於康復？麥科倫預計下周二歸隊先發 09:532022/01/15 體育 劍潭專責旅館供234床位 柯文哲：若擋不住等於去年5月惡夢重演 11:452022/01/15 生活 柯P強推數位里辦 里長憂擾民 04:102022/01/15 地方新聞 舊城復興 北市議會舊址AE區開工 04:102022/01/15 地方新聞 中央跟進北市 輕症、無症狀 今起不送醫院 04:102022/01/15 焦點要聞 金融保險業國泰人壽 超前部署 用科技打造3S服務 04:102022/01/15 產業特刊 醫籲取消尾牙 柯文哲認「舉棋不定」 揭1關鍵原因 16:442022/01/14 生活 政治熱門新聞 林靜儀當選後現出原形？郭正亮語出驚人預言她2年後結局 - 政治 影／張亞中要朱立倫下跪道歉 馬英九：不必 - 政治 下個是顏家、張家？林姿妙遭約談後高金素梅這樣說 網驚4字 - 政治 1922預約第一輪沒北市施打站 原因曝光後她爆：里長們炸鍋了 - 政治 綠營猛攻盧秀燕 羅智強吐7字吸1萬人狂按讚 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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