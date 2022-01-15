因應即將到來的農曆春節，保誠人壽為體貼保戶，每年都會提前給付生存還本金、滿期金與理賠給付，讓保戶可以安心過好年。同時，隨著數位工具的普及，保誠人壽也鼓勵民眾在春節期間，善用多元便利的數位工具及服務管道，因應個人需求及使用習慣，藉由「保戶e點通」、智能客服「保寶」或「免付費服務專線」等，享有保誠人壽不中斷的即時貼心服務。同時，在2022開春之際，保誠人壽的網路投保平台亦推出「虎年大吉168」活動，送給會員以及網路投保保戶虎年一路發的好運勢。

保誠人壽向來以客為本，考量到春節期間保戶對於現金的需求，將提前於2022年1月26日前提前給付保戶之滿期金、生存還本保險金與理賠給付。今年的農曆春節假期長達九天，為確保對所有保戶的服務不會因假期而中斷，保誠人壽客服專線0809-0809-68也將於指定時段由專人接聽，為客戶提供各項服務。同時，鼓勵民眾善用保誠人壽快速便捷的數位服務，於春節期間同樣獲得零時差的優質服務，包括：

一、「保戶e點通」：保戶可透過保誠人壽官方網站「保戶e點通」查詢保單、申請借款以及使用24小時零時差的線上服務。二、智能客服「保寶」：提供多元溝通管道，保戶可以透過保誠人壽官方網站、網路投保網站、LINE一起好幸福朋友圈、FB粉絲團，選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」，取得服務。三、「理賠聯盟鏈」註3：若保戶同時有多家保險公司需申請理賠，可善加利用保誠人壽「理賠聯盟鏈」服務，於保誠人壽官網提出申請，即可享有一家申請，多家文件互通的便捷理賠服務，讓您免於向各保險公司提出申請的奔波與不便。

雖然目前疫苗施打已逐漸普及，但面對Omicron變異株的威脅，保誠人壽提醒民眾仍然不能掉以輕心，應盡量避免群聚，以視訊拜年取代面對面接觸，確實做好個人健康管理加強防疫，才是保護自己及家人最重要的不二法門。長達九天的春節假期，民眾不妨趁機善用保險公司提供的各項數位服務，透過簡單的測驗，為自己進行健康、保障等各方面的檢視，例如「保誠幸福秘境」探索自己的保險需求、「健康大數據」檢視健康風險及獲取相關知識、「兒童健康模組」了解家中孩子的成長等；若有投保需求，也可以利用網路投保的便利性在家e指搞定完成投保。自即日起至民國111年3月底止，保誠人壽網路投保平台特別推出「虎年大吉168」註4活動，民眾只要註冊保誠人壽網路投保會員、會員推薦親友加入會員、或完成網路投保，就有機會獲得Line Points點數66點、168點、888點等紅包，為自己虎年獲得開運好兆頭！