高雄一名男子酒後騎著電動自行車，因為搖搖晃晃被巡邏員警攔了下來，但他拒絕酒測，得知得挨罰2400元，居然跟警方討價還價，還問「說能不能低點」。警方表示，騎乘自行車、電動車等慢車酒駕，加重處罰，罰金600到1200元，拒測得罰2400元。

高雄小港分局漢民派出所員警7日12時48分，執行巡邏勤務時，在小港區山明路附近，見一名男子騎乘電動自行車，搖搖晃晃，行車不穩，立刻將人攔下，果真該名76歲的張姓男子身上飄出陣陣酒氣。

員警謝員隨即詢問是否有喝酒上路，及是否願意接受酒測，張男對於酒駕情事坦承不諱，但卻拒絕酒測，員警詢問是不是真的不願酒測，張男立刻說：「不用！拒絕！」。

但接著聽到拒絕酒測得開罰2400元後，態度又變了，他驚呼「那麼多！」，接著還問「可以更低嗎？」，讓員警傻眼直說這不能喊價，不能開玩笑的，全案依法開單告發。

警方表示，依《道路交通管理處罰條例》第73條，電動自行車酒駕上路，倘若酒測值達0.15到0.25mg／l，處600到1200元罰鍰，超過0.25 mg／l則比照機車依公共危險罪嫌移送法辦，另外拒測則處2400元罰鍰。

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