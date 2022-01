新北市教育局2020年起與台灣師範大學合作開設技高雙語學分班,培育原本專業群科教師加修雙語學分,力推技職教育國際化,今在樟樹國際實中辦理「新北技職雙語學分班成果發表會」,歷經半年108小時雙語教學師資培訓課程,共有26位教師獲頒學分證明書,未來再通過CEFR B2等級的英語能力分級聽、說、讀、寫測驗後,將可取得教育部核發雙語教學加註證書。

教育局表示,新北市深耕雙語教育,與台師大合作開設技高雙語學分班,並推動技職雙語師資培育,培訓課程共6學分涵蓋3個科目專業課程,內容包含教師雙語教育的課程設計與教學知能發展、教師專業成長與學校英語環境營造、技術型高中生活化評量、彈性課程模組與雙語授課,以微課程小組實作方式進行,來強化教師專業英語力及雙語課程教學能力,迄今已累積培育近百名技職雙語師資。未來規劃每年開設3班次培訓近百位雙語教師,擴增技高雙語師資,提供學生專業雙語教學。

台師大戴建耘教授指出,學分班教學訓練內容參考國外TESOL(Teaching English to Speaker Other Language)訓練方式,以專業科目內容結合雙語教學(Content and Language Integrated Learning CLIL)及動手做說英文三者搭配,讓教師逐漸習慣採用英文做為知識與技能的教學工具之一。

培訓過程以對使用英文作為上課的溝通工具,有熱忱與初步基礎的非英文科教師為主,透過專業課程協助教師利用課後參加英語能力檢測,以達到CEFR B2等級之英語能力為目標,期末每位教師皆全程使用雙語發展雙語教案,並上台進行雙語教學演示,加速邁向2030新北雙語校園與雙語城市之路。

新北高工電機科林健仁老師說,「從沒想過自己真的能用英文來授課!」很感謝學分班老師們扎實教導如何搭配擅長教學科目,用專業英文結合課室英文,期許自己更有效地將中文教學轉換為雙語教學。

教育局長張明文表示,新北巿以生活化、普及化、在地化及國際化為核心概念落實雙語教育。技職雙語教育更以動手做學英文為核心,推動專業英文、職場英語、跨國連結等各項計畫,讓技職生同時具備專業技能與專業英文,培育接軌國際的技職人才,立足世界舞台。