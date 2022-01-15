新北市教育局2020年起與台灣師範大學合作開設技高雙語學分班，培育原本專業群科教師加修雙語學分，力推技職教育國際化，今在樟樹國際實中辦理「新北技職雙語學分班成果發表會」，歷經半年108小時雙語教學師資培訓課程，共有26位教師獲頒學分證明書，未來再通過CEFR B2等級的英語能力分級聽、說、讀、寫測驗後，將可取得教育部核發雙語教學加註證書。

教育局表示，新北市深耕雙語教育，與台師大合作開設技高雙語學分班，並推動技職雙語師資培育，培訓課程共6學分涵蓋3個科目專業課程，內容包含教師雙語教育的課程設計與教學知能發展、教師專業成長與學校英語環境營造、技術型高中生活化評量、彈性課程模組與雙語授課，以微課程小組實作方式進行，來強化教師專業英語力及雙語課程教學能力，迄今已累積培育近百名技職雙語師資。未來規劃每年開設3班次培訓近百位雙語教師，擴增技高雙語師資，提供學生專業雙語教學。

台師大戴建耘教授指出，學分班教學訓練內容參考國外TESOL（Teaching English to Speaker Other Language）訓練方式，以專業科目內容結合雙語教學（Content and Language Integrated Learning CLIL）及動手做說英文三者搭配，讓教師逐漸習慣採用英文做為知識與技能的教學工具之一。

培訓過程以對使用英文作為上課的溝通工具，有熱忱與初步基礎的非英文科教師為主，透過專業課程協助教師利用課後參加英語能力檢測，以達到CEFR B2等級之英語能力為目標，期末每位教師皆全程使用雙語發展雙語教案，並上台進行雙語教學演示，加速邁向2030新北雙語校園與雙語城市之路。

新北高工電機科林健仁老師說，「從沒想過自己真的能用英文來授課！」很感謝學分班老師們扎實教導如何搭配擅長教學科目，用專業英文結合課室英文，期許自己更有效地將中文教學轉換為雙語教學。

教育局長張明文表示，新北巿以生活化、普及化、在地化及國際化為核心概念落實雙語教育。技職雙語教育更以動手做學英文為核心，推動專業英文、職場英語、跨國連結等各項計畫，讓技職生同時具備專業技能與專業英文，培育接軌國際的技職人才，立足世界舞台。