陶晶瑩解釋辣杯杯麻辣燙的麵條含綠香蕉，來自南台灣好山好水永齡農場。（摘自陶晶瑩臉書）

陶晶瑩（左）跟老公李李仁上月中旬飛美陪15歲女兒荳荳度過耶誕佳節與跨年。（摘自陶晶瑩臉書）

藝人陶晶瑩（陶子）和老公李李仁創業的辣杯杯麻辣燙，日前被網友指控麵沒煮熟，引發熱議。正在居家隔離的陶子昨（14日）受訪時表示做生意很好玩，每個人的感受都不一樣，真的很主觀，「像我喜歡吃硬的麵，兒子喜歡爛的麵，我們的品項在美食街已經算很多了，其實昨天解釋後，生意破紀錄的好，大家都要點那個麵來吃，我覺得蠻妙的。」並透露營業額大概比之前多了3成以上。

陶子的店開幕至今已大約1周，剛開幕就有消費者留言指餐點被漏掉、麵沒煮熟，陶子還親上火線道歉，並向網友確認聯絡方式要補償對方。但之後又有熱心客人反應麵沒熟，她隨即在臉書解釋原來是麵條含有「綠香蕉粉」，口感會比較Q彈，可能是顧客不習慣這個口感，才誤以為麵沒煮熟。

不過，這次事件意外讓大家注意到辣杯杯，陶子表示不僅生意大好以外，還有很神秘的朋友送花到店裡支持，署名是「喜歡麵有嚼勁的粉絲」，讓她覺得非常有趣，甚至連帶使日前推出的麻辣零食也跟著銷售不錯。

陶子因為愛吃又愛分享，去年6月成立「陶選物」購物網站，讓她多了電商老闆的身分，她昨表示電商跟餐飲的副業是慢慢開會了1年，然後突然問市，謙稱：「學習慢慢做生意。」而她也沒忘了老本行，目前有幾個節目在談，電視、網路都有，唱片也在籌備中，演唱會則因疫情延至7月30日舉辦。

會發年終給員工嗎？陶子表示，陶選物方面僅留去年12月的收入給員工當年終，詳細數字還不清楚，其餘收入之前已全數做公益，包括捐贈PAPR 20台、捐50萬給馬來西亞助防疫、萬華遊民便當以及一個基金會等，「大家都知道我做慈善，所以剩1個月給他們（指員工）應該不會怪我。」至於辣杯杯麻辣燙因為才開幕1周左右，年終方面會跟股東商量，但開心說會「大發特發」！

此外，陶子跟老公李李仁上月中旬飛到美國陪15歲女兒荳荳過年，愉快地度過耶誕佳節，享受久違的天倫之樂，夫妻倆月初返台，目前正在居家隔離中，問及美國現在新冠疫情嚴峻，陶子坦言擔心女兒，認為美國人比較大喇喇，他們感覺好像想群體免疫，「我叫女兒一定要戴口罩、勤洗手」。