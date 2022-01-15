薪水是許多人求職的重要考量，一名網友透露，他的年薪只有36萬，雖然工作沒啥發展性，但想幹嘛就幹嘛，沒人會管，究竟是否該換工作。貼文讓網友們戰翻，有人認為薪水不夠高，年輕時還堪用，但總不能一生都領這個錢，但也有人認為如果工作如此輕鬆，那就留著當被動收入，然後趁著上班時間做其他副業，一個工作時間領兩份薪水，根本賺到。

一名男網友在Dcard上匿名發文分享，他的工作年薪36萬元，但沒有什麼發展性，每天想幹嘛都可以，因為沒有同事會比較，也沒有老闆會管人，上班時間也還算不錯，每周一至周五早上9點到下午6點半為止。除了薪水較低之外，這份工作乍聽起來算是爽缺，因此也讓原PO非常猶豫到底該不該離職換下一份工作？

貼文引起網友熱議，不少人看了認為這份工作看起來很輕鬆，但總不能一輩子都領3萬元的薪水而已，年輕的時候可以加減賺，趁著空閒時間精進自己，或是騎驢找馬，但到了一定的年紀還是要找個更有前途的工作，要不然連談戀愛的錢都沒有。「沒前途貪圖工作輕鬆，你想領3萬一輩子？」、「「一個月三萬你活的下去？」

不過，也有網友看了非常羨慕說，這樣輕鬆的工作可以做一輩子，平常就有很多時間可以做自己的事情。「我可以做到死」、「這工作根本是WFH（居家辦公）的副業吧 更精確可以說是被動收入了吧」、「上班時候可以找兼差」、「當然是找副業阿，進可攻退可守」、「為什麼都有這麼輕鬆的工作，我都找不到」。