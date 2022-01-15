老五老基金會近日與普林思頓高級中等學校及經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系學生攜手合作，準備一桌年菜邀請長輩來圍爐試菜。（老五老基金會提供／林良齊台北傳真）

為讓獨居及弱勢長輩能有豐盛年菜及熱鬧氛圍的陪伴，老五老基金會連續十六年在將新鮮、現做的年菜送到家，近日與普林思頓高級中等學校及經國管理暨健康學院餐旅廚藝管理系學生攜手合作，準備一桌年菜邀請長輩來圍爐試菜。

「謝謝這麼多人陪我一起吃飯！」71歲的馮爺爺開心地說。平時大多獨自在家，三餐經常是簡單打發，近年開始有心血管問題，因此老五老兩年前開始透過營養餐飲服務希望馮爺爺不僅吃飽也要吃得好，今日特別邀請爺爺來圍爐，搶先品嚐普林思頓高級中學餐飲科陳建佑師傅率領學生準備的幸福年菜。

據老五老「獨老營養與飲食習慣」調查發現，長輩普遍面臨營養不均、蛋白質攝取不足、餐食重複性高等困境，因此今年的菜色設計特別兼具營養與豐富；與老五老合作年菜第五年的普林思頓高級中學，餐飲科廖翊合主任表示，今年年菜義煮活動更有著傳承意味，從高一參與到高三的學生帶著第一次料理的同學，一起關注銀髮議題、學習高齡者飲食要點，使得這份年菜不僅溫暖長輩的心，也具有教育性的意義。

「擁抱獨老 愛不打烊」獨居及弱勢長輩關懷計畫已邁入第十六年，不僅在小年夜時送出上千份年菜，平時也透過居家修繕、送餐服務、陪同購物、關懷陪伴等計畫，讓愛全年不打烊，捐款可洽老五老基金會官網。