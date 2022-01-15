近期房價全面上漲，央行總裁楊金龍今參加中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會，以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題進行演講；楊金龍表示，若貿然調升利息，單純以利率工具處理房價問題，將付出經濟成長大幅減緩的代價，付出成本將遠大於效益；因此，目前採取不動產貸款「選擇性信用管制措施」，實施期間可能會更長。

楊金龍認為，由於利率影響廣泛，須「大幅調升」才明顯影響房價，，若僅微幅調升政策利率，不僅無法達到房價顯著下修的效果，且可能帶來額外的失業；此外，調升利率實際上對奮力購屋的年輕人並無太大助益，主要贏家是高齡者與富有者。

因此，楊金龍指出，若貿然調升利率，恐不利經濟復甦，且進一步推升新台幣匯率，再加上選擇性信用管制措施同步實施，三種緊縮性的政策力道勢必過強；再者，國內長期低利率，與儲蓄過高、投資不足之總體經濟失衡，致市場資金充沛有關。在資金過剩情況下，調高利率恐再推升儲蓄及吸引資金流入，部分資金可能流入房市，將不利房市健全發展，這也是央行未來調整利率要考量的因素。

近期房價上漲是全國性，楊金龍明白指出，央行目前採取不動產貸款「選擇性信用管制措施」的實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續滾動檢討，以促進金融穩定。

楊金龍引用IMF的說法，以利率處理資產價格是「大而無當」(blunt)的工具；1990年代初期的日本央行，以及2010至2014年間的瑞典央行，以升息對抗房價泡沫的失敗案例，應引以為鑑。

為提升不動產貸款規範措施執行成效，央行將強化其他配套措施，包括建置更廣泛不動產貸款統計，進行更深入分析，以作為未來決策參考；強化與金融機構進行溝通，讓其了解本行意向並落實規範，尤其是落實授信風險差別定價原則，勿削價競爭；派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循(如2021年間已辦理55次專案金檢)，以掌握銀行相關授信實務作業缺失，加強未來控管力道。

此外，央行會與金管會共同承擔促進金融穩定的責任，日後將加強與金管會合作。