大英圖書館是全世界規模最大的圖書館之一，典藏量豐富且多元，有超過2億件藏品。國家圖書館在台北時間13日下午與大英圖書館線上簽訂「合作備忘錄」，將協助大英圖書館進行中文館藏數位化作業、共同合作研究、聯合舉辦策展及修護領域之論壇或工作坊，共享並深化台英學術交流。

大英圖書館館藏涵蓋400多種語言，每年新增300萬件藏品，包括書籍、雜誌、手稿、地圖、樂譜、報紙、專利、郵票、繪畫和聲音檔案等資料類型。舉世知名，被譽為「世界夢幻圖書館」，而其中的「敦煌文獻」更是全球矚目的珍貴文獻。

在本次簽約儀式上，國圖館長曾淑賢表示，國圖繼2013及2015年與大英圖書館合作後，經過多年努力，有了這次合作備忘錄的簽訂，而這次簽署的3年合作備忘錄內容，更加廣泛及深入，包含與大英圖書館進行中文館藏數位化作業、共同合作研究、聯合舉辦策展及修護領域之論壇或工作坊，對於深化雙方國家圖書館學術交流，共同進行研究及共享研究資源，搭建台英學者學術研究平臺，將具有莫大的助益。

我國駐英國代表謝武樵透過視訊軟體表示，榮幸見證台英文化合作新夥伴之誕生，希望藉由雙方國家圖書館簽署合作辦忘錄，強化國際學術網絡的連結，提升我國國際學術聲望及能見度。

英國駐台代表鄧元翰提到，讚賞國圖的中文古籍館藏豐富，並對於兩館的合作交流樂見其成，相信國圖與大英圖書館能擦出耀眼的火花，很高興看到國圖突破疫情困境，透過網路雲端與大英簽署合作備忘錄，讓雙方的良好合作關係、學術交流更加深化、鞏固。