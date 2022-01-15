空軍嘉義基地編號6650的F-16V戰機11日下午3點多在嘉義縣東石外海水溪靶場墜海失事，針對昨已送鑑定的人體組織，昨(14日)晚DNA證定結果出爐，嘉義地檢署表示，檢體經DNA比對，與陳奕母親存在一親等關係，99.999％為飛官陳奕。陳奕的父母及親友在軍方人員陪同下，在中午12時許，已抵達現場準備進行招魂儀式，空軍表示，將全力配合家屬進行治喪事宜。

陳奕回家了！F-16V飛官證實殉職，家屬中午抵現場招魂。(廖素惠攝)

F-16V飛官陳奕失事殉職，家屬抵現場進行招魂。(民眾提供)

今天上午起，軍方已派遣平台式抽砂船、水陸兩用怪手動力竹筏、怪手等重機具在墜機點抽砂，尋找其餘大塊機體殘骸，並進行吊掛作業，

由於機體十分破碎，且至今未發現陳奕較完整的軀體，軍方透露，家屬或多或少有心理準備，但仍未放棄希望，不管結果如何，軍方都會盡全力協助、陪伴家屬。同袍也在檢體確認後，在現場喊「教官任務結束了」，令人鼻酸。

由於目前找到的機體殘骸均為破碎狀，現場人員研判，上有大型機體殘骸在高速撞擊下，埋在泥灘深處，因此軍方目前調來大型機具怪手及抽砂船抵達水溪靶場北堤現場待命，上午將在墜機地點進行大規模抽砂作業，能夠將深陷海中爛泥的機體吊掛上岸。

昨(14日)下午4時30分許，水下搜尋作業人員共計1艇15員返回下水點，打撈情形為大量機體殘骸已裝於太空包內，共計5袋包，初判撈回生理組織頭皮、飛行服、抗G褲等，但生理組織詳細DNA仍待釐清。另，仍無發現飛行記錄器及發動機。