金曲歌王王力宏與李靚蕾8年婚姻上月底正式決裂，李靚蕾近日再拋震撼彈，指王力宏在未經她同意下帶了3男直闖豪宅家中，事後王力宏工作室表示3男分別是助理、工作人員、保全，強調助理是在王力宏夫妻旁工作12年的生活助理，引來李靚蕾反問：「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？」而近日，有網友挖出李靚蕾過去跟該助理的同框照，暗酸：「李靚蕾之前把人家當保姆司機使喚的時候認識，現在反而不認識了」。

李靚蕾沉默3週後，近日又使出蕾神之錘爆出王力宏隔離期滿後帶著3男上門，眾人在吾疆豪宅門口爭論不休，王力宏一度想拿鑰匙開門，把孩子都嚇哭，至於3男身分，王力宏公司回應媒體，指出其中一人是服務夫妻倆12年的生活助理、一位是在職11年工作人員、第三位是王力宏聘請的保全，並指家附近就是大安分局，「她想像力太豐富，如果真如李女士所說，是否應該報警才對。」

網友挖出李靚蕾曾與王力宏貼身助理同框。（圖／翻攝自馬真明Eric微博）

對此，李靚蕾再度親上火線回應，批評：「結婚才8年，竟然會有一個12年的『夫妻』生活助理？？大家都知道那是你的『私人』助理（受你雇用，長期聽命於你，對你唯命是從的男子）。」先前她也說過：「之前你（王力宏）也跟我分享過，你這幾年身邊最親近的工作人員，在台北有前科，也跟黑道熟識。而他現在也回來台北了，昨天也試圖約我見面」。

王力宏先前發文替貼身助理慶生。（圖／翻攝自馬真明Eric微博）

對此，微博網友「馬真明Eric」挖出王力宏過去分享幫貼身助理慶生的照片，當時他寫下：「今天我的貼身助手30而立！大家趕快祝他生日快樂吧！」可見李靚蕾和王力宏站在一旁替穿黑衣的助理慶生，該網友表示：「王力宏的這個十二年的助理凱倫，李靚蕾之前把人家當保姆司機使喚的時候認識，現在反而不認識了，說是王力宏帶著狗腿子黑社會，要拿氣球玩具嚇壞小朋友」，其他網友則回：「就試問，普通一個女人離婚了，前夫帶著一大家子人（你都認識的）來你家，你怕不怕？」、「哪裡可以領到洗白帶風向的錢，我也想刷單做任務」、「王力宏的個人助理，領誰的工資，聽誰的話你不知道嗎」、「能別這樣洗白嗎？收了這份黑心錢，真的不怕萬一家裡的女性親戚朋友遇到這樣的事孤立無援嗎？從哪裡能看出李靚蕾把這個男生當保姆使喚了呢？」。