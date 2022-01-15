大陸據央視新聞《相對論》節目14日專訪中國工程院院士、天津中醫藥大學名譽校長張伯禮，在答覆近期疫情多點散發提問時表示，散發疫情難免出現，各地應做好預案、儲備好物資、訓練好隊伍，這些至關重要。張伯禮同時提醒：如果要回家過年，一定要嚴格遵守防疫要求，最好是點對點，不要過多聚會。

「對你自己來說，對別人來說，都有風險。所以無論是天津的學生還是市民，能不回去盡量不回去，再堅持一年，明年應該就可以了。」他判斷，春暖花開時，整個疫情會趨於平緩。

對於天津本土疫情。張伯禮表示，「天津本輪本土疫情確診病例應該可以控制在200多例。」希望春節前天津可以不再有新發病人，「這是現在最大的願望，我想能達到」。

截至1月13日24時，天津市本輪本土疫情累計報告確診病例142例。天津市疾控中心主任韓金豔14日稱，第二輪篩查新報告的感染者主要是在隔離點和封管控區發現的，總體上看，天津基本控制了Omicron在社會面上的傳播。

張伯禮認為，天津第二次全員核酸檢測比第一次組織得更好，網格化管理，「不讓社區住戶一塊兒來，一棟樓一棟樓地通知」。為儘早實現社會面清零的目標，及早發現每一個可能的風險人員，15日天津啟動第三輪全員核酸檢測。